|
Мощный взрыв в Норвегии. На юге страны упал крупный метеорит
Источник материала: СТВ
Новости Норвегии. Мощный взрыв и облачный след. На юге Норвегии упал крупный метеорит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Видеоролики с моментом падения огненного шара очевидцы распространяют в соцсетях. Все произошло 25 июля около часа ночи. Из-за яркой вспышки на несколько секунд на улице стало светло как днем.
По данным специалистов, небесное тело двигалось со скоростью около 20 километров в секунду. Предполагается, что оно могло упасть в лесной местности в 60 километрах от Осло. Информации о пострадавших или каких-либо разрушениях не поступало.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Норвегии. Мощный взрыв и облачный след. На юге Норвегии упал крупный метеорит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Видеоролики с моментом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)