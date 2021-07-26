Источник материала: СТВ

Европейские страны устраняют последствия сильнейших дождей и масштабных наводнений. В Лондоне непогода парализовала дорожное движение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





В некоторых районах автомобили практически полностью скрылись под водой. Спасательные службы получили около 300 звонков о затопленных улицах и домах. Под удар стихии попали несколько станций метро, огромные лужи образовались на первых этажах магазинов и в подвалах. На большей части юго-востока Англии объявлен желтый уровень опасности. Жителей призывают воздержаться от поездок.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Европе устраняют последствия сильных дождей и наводнений Европейские страны устраняют последствия сильнейших дождей и масштабных наводнений. В Лондоне непогода парализовала дорожное движение, сообщили в программе...

Подобная картина наблюдается и в Швейцарии. Самая сложная ситуация в кантонах Люцерн и Цуг. Большая вода затопила гаражи и подвалы, повредила десятки домов и автомобилей. Спасательные службы страны работают в усиленном режиме.