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В Европе устраняют последствия сильных дождей и наводнений

26.07.2021 13:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Европейские страны устраняют последствия сильнейших дождей и масштабных наводнений. В Лондоне непогода парализовала дорожное движение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Европе устраняют последствия сильных дождей и наводнений

В некоторых районах автомобили практически полностью скрылись под водой. Спасательные службы получили около 300 звонков о затопленных улицах и домах. Под удар стихии попали несколько станций метро, огромные лужи образовались на первых этажах магазинов и в подвалах. На большей части юго-востока Англии объявлен желтый уровень опасности. Жителей призывают воздержаться от поездок.

В Европе устраняют последствия сильных дождей и наводнений

Подобная картина наблюдается и в Швейцарии. Самая сложная ситуация в кантонах Люцерн и Цуг. Большая вода затопила гаражи и подвалы, повредила десятки домов и автомобилей. Спасательные службы страны работают в усиленном режиме.

 
 
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Европейские страны устраняют последствия сильнейших дождей и масштабных наводнений. В Лондоне непогода парализовала дорожное движение, сообщили в программе...
 
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