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Вода цвета фуксии: Озеро на юге Аргентины поменяло цвет

26.07.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вода цвета фуксии: Озеро на юге Аргентины поменяло цвет

Вода цвета фуксии! На юге Аргентины поменяло цвет озеро. 

В таком ядовито-розовом окрасе воды экологи обвиняют местные рыболовные компании. По их данным, предприятия сбрасывают в природу отходы, в частности, сульфит натрия, который используется для консервации креветок. 

Неприятен не только цвет, местные жители жалуются на тяжелый запах и полчища насекомых. Помимо лагуны, отходы загрязняют грунтовые воды и, как следствие, питьевую воду в регионе.

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Вода цвета фуксии! На юге Аргентины поменяло цвет озеро.  В таком ядовито-розовом окрасе воды экологи обвиняют местные рыболовные компании. По их данным,...
 
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