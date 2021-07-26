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Вода цвета фуксии: Озеро на юге Аргентины поменяло цвет
Источник материала: ОНТ
Вода цвета фуксии! На юге Аргентины поменяло цвет озеро.
В таком ядовито-розовом окрасе воды экологи обвиняют местные рыболовные компании. По их данным, предприятия сбрасывают в природу отходы, в частности, сульфит натрия, который используется для консервации креветок.
Неприятен не только цвет, местные жители жалуются на тяжелый запах и полчища насекомых. Помимо лагуны, отходы загрязняют грунтовые воды и, как следствие, питьевую воду в регионе.
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Вода цвета фуксии! На юге Аргентины поменяло цвет озеро. В таком ядовито-розовом окрасе воды экологи обвиняют местные рыболовные компании. По их данным,...
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