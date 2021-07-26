Дождь из пепла обрушился на итальянскую Сардинию: там бушуют пожары

Источник материала: ОНТ

На итальянскую Сардинию обрушился дождь из пепла. Там бушуют пожары.

Пламя разносит сильный ветер. Огонь уничтожил на острове 10 тысяч гектаров растительности. Сгорели дома и целые фермы. Погиб домашний скот. Из зоны ЧП власти за ночь эвакуировали 400 человек. Огонь тушат тысячи пожарных, задействованы самолеты и вертолеты.

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