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Дождь из пепла обрушился на итальянскую Сардинию: там бушуют пожары

26.07.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дождь из пепла обрушился на итальянскую Сардинию: там бушуют пожары

На итальянскую Сардинию обрушился дождь из пепла. Там бушуют пожары.

Пламя разносит сильный ветер. Огонь уничтожил на острове 10 тысяч гектаров растительности. Сгорели дома и целые фермы. Погиб домашний скот. Из зоны ЧП власти за ночь эвакуировали 400 человек. Огонь тушат тысячи пожарных, задействованы самолеты и вертолеты.

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На итальянскую Сардинию обрушился дождь из пепла. Там бушуют пожары. Пламя разносит сильный ветер. Огонь уничтожил на острове 10 тысяч гектаров растительности....
 
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