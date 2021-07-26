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В «Белавиа» рассказали подробности незапланированной посадки самолета в Домодедово

26.07.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В «Белавиа» рассказали подробности незапланированной посадки самолета в Домодедово

В авиакомпании «Белавиа» подтвердили информацию о том, что борт самолета, летевший из Минска в Анталию, совершил незапланированную посадку в Москве с одним отключенным двигателем.

Самолет успешно приземлился в аэропорту Домодедово в 11:46. На борту находились 189 пассажиров и 7 членов экипажа. 

Авиакомпания «Белавиа» приносит извинения пассажирам и сообщает, что предоставит всем питание и в ближайшее время отправит запасной самолет для продолжения рейса в Анталию.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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В авиакомпании «Белавиа» подтвердили информацию о том, что борт самолета, летевший из Минска в Анталию, совершил незапланированную посадку в Москве с одним...
 
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