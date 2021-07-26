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Песчаная буря в США привела к массовым авариям. В серии ДТП погибли семь человек

26.07.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Песчаная буря в США привела к массовым авариям. В серии ДТП погибли семь человек

В американском штате Юта песчаная буря привела к массовым авариям. Столкнулись два десятка машин. 

Видимость на дорогах резко ухудшилась. В серии ДТП погибли семь человек. Еще несколько находятся в тяжелом состоянии. Аварии на магистралях парализовали движение между соседними штатами. Сотрудники дорожной полиции не успевали оформлять все столкновения и запросили помощи у коллег из других регионов. Жителей Юты предупреждают о новых бурях, которые накроют штат в ближайшее дни.

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В американском штате Юта песчаная буря привела к массовым авариям. Столкнулись два десятка машин.  Видимость на дорогах резко ухудшилась. В серии ДТП погибли семь...
 
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