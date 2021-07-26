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Песчаная буря в США привела к массовым авариям. В серии ДТП погибли семь человек
Источник материала: ОНТ
В американском штате Юта песчаная буря привела к массовым авариям. Столкнулись два десятка машин.
Видимость на дорогах резко ухудшилась. В серии ДТП погибли семь человек. Еще несколько находятся в тяжелом состоянии. Аварии на магистралях парализовали движение между соседними штатами. Сотрудники дорожной полиции не успевали оформлять все столкновения и запросили помощи у коллег из других регионов. Жителей Юты предупреждают о новых бурях, которые накроют штат в ближайшее дни.
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В американском штате Юта песчаная буря привела к массовым авариям. Столкнулись два десятка машин. Видимость на дорогах резко ухудшилась. В серии ДТП погибли семь...
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