Песчаная буря в США привела к массовым авариям. В серии ДТП погибли семь человек

Источник материала: ОНТ

В американском штате Юта песчаная буря привела к массовым авариям. Столкнулись два десятка машин.

Видимость на дорогах резко ухудшилась. В серии ДТП погибли семь человек. Еще несколько находятся в тяжелом состоянии. Аварии на магистралях парализовали движение между соседними штатами. Сотрудники дорожной полиции не успевали оформлять все столкновения и запросили помощи у коллег из других регионов. Жителей Юты предупреждают о новых бурях, которые накроют штат в ближайшее дни.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram