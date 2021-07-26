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Европу накрыли ливни. В Швейцарии озера и реки вышли из берегов
Источник материала: ОНТ
Европу накрыла новая волна ливней. Из-за непогоды в Швейцарии озера и реки вышли из берегов.
Затоплены улицы, размыты дороги. Водный поток снес автомобили. А сильный ветер принес грозы. Метеорологи зафиксировали 35 тысяч ударов молний. В Лондоне улицы превратились в реки, подтоплены крупные развязки и несколько тоннелей. После разрушительного наводнения в Бельгии снова непогода, грязевой поток сносит дорожные знаки, деревья, машины. Повреждены полсотни зданий.
Убытки от удара стихии подсчитывают и в Германии. Вода уничтожила один из старейших винных кооперативов, сильный паводок затопил подвалы. Бизнесмены рискуют остаться не только без заработка, но и без своих домов.
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Европу накрыла новая волна ливней. Из-за непогоды в Швейцарии озера и реки вышли из берегов. Затоплены улицы, размыты дороги. Водный поток снес автомобили. А сильный...
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