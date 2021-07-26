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Бывший врач Белого Дома призвал Джо Байдена уйти в отставку

26.07.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Бывший врач Белого Дома призвал Джо Байдена уйти в отставку

Бывший врач Белого Дома усомнился в психическом здоровье Президента США и призвал Джо Байдена уйти в отставку из-за деменции. 

Специалист считает, что из-за своего состояния пожилой руководитель государства не справляется с обязанностями. Все признаки этого экс-врач Белого дома Ронни Джексон указал в письме, которое направил в администрацию Байдена. Его состояние медик назвал катастрофическим. Но в Белом доме с оптимизмом заявили, что глава государства здоров и чувствует себя прекрасно. И добавили, что в скором времени Джо Байден пройдет плановый медосмотр.

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Бывший врач Белого Дома усомнился в психическом здоровье Президента США и призвал Джо Байдена уйти в отставку из-за деменции.  Специалист считает, что из-за своего...
 
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