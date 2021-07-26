Бывший врач Белого Дома призвал Джо Байдена уйти в отставку

Источник материала: ОНТ

Бывший врач Белого Дома усомнился в психическом здоровье Президента США и призвал Джо Байдена уйти в отставку из-за деменции.

Специалист считает, что из-за своего состояния пожилой руководитель государства не справляется с обязанностями. Все признаки этого экс-врач Белого дома Ронни Джексон указал в письме, которое направил в администрацию Байдена. Его состояние медик назвал катастрофическим. Но в Белом доме с оптимизмом заявили, что глава государства здоров и чувствует себя прекрасно. И добавили, что в скором времени Джо Байден пройдет плановый медосмотр.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram