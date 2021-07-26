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Александр Лукашенко встретился с Послом Азербайджана Латифом Гандиловым

26.07.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко встретился с Послом Азербайджана Латифом Гандиловым

Беларусь и Азербайджан не только сохранили хорошие, братские отношения между народами, но и приумножили их. Так Александр Лукашенко охарактеризовал коммуникацию и деловое сотрудничество между странами на встрече с послом Баку в Минске

Латиф Гандилов завершает дипмиссию. Он представлял интересы Азербайджана в Беларуси с января 2017-го. И с его преемником на этом посту, как полагает Александр Лукашенко, получится выстроить такие же добрые связи. Ведь на основе взаимопонимания Беларусь и Азербайджан создали такие отношения на всех уровнях.

Рабочий понедельник продолжился у Главы государства встречей с министром иностранных дел Владимиром Макеем, а также генеральным прокурором – Андреем Шведом. Александр Лукашенко рассчитывает на укрепление роли прокуратуры в обеспечении законности и правопорядка. Речь шла о дополнительных мерахкоторые позволят упрочнить позиции прокуратуры. Внимательно Александр Лукашенко следит и за ходом дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, которое возбудила прокуратура. 

Фото: БЕЛТА


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Теги: Минск
 
 
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Беларусь и Азербайджан не только сохранили хорошие, братские отношения между народами, но и приумножили их. Так Александр Лукашенко охарактеризовал коммуникацию...
 
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