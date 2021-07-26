Белорусы заняли восьмое место на соревнованиях по плаванию во время Олимпийских игр в Токио

Источник материала: ОНТ

Нашим спортсменам пока не удалось подняться на пьедестал Олимпийских игр в Токио. Белорусы вышли в финалы и боролись за награды в плавании.

Анастасия Шкурдай на дистанции 100 метров баттерфляем показала восьмой результат — ее время 57,5 секунды. Олимпийской чемпионкой на этой дистанции стала канадка Маргарет Макнил. На Играх в Токио Анастасия Шкурдай еще выступит в эстафетах и также поплывет 100 метров вольным стилем.

Илья Шиманович выступил в финале на дистанции 100 метров брассом. И также финишировал восьмым, его результат – 59 целых и 36 сотых секунды. «Золото» выиграл британец Адам Пити, проплывший 100 метров за 57,37 секунды.

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