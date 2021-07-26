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Белорус Егор Герасимов выбыл из теннисного турнира Олимпийских игр
Источник материала: ОНТ
В мужском олимпийском теннисном турнире на одного представителя Беларуси стало меньше. Из соревнований выбыл Егор Герасимов.
Второй круг оказался для белоруса непреодолимым. Герасимов встречался с итальянцем Фабио Фоньини. В первом сете белорус уступил со счетом – 4:6, во второй партии борьба была более напряженной, но белорусский теннисист все же уступил – 6:7.
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В мужском олимпийском теннисном турнире на одного представителя Беларуси стало меньше. Из соревнований выбыл Егор Герасимов. Второй круг оказался для белоруса...
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