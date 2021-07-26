Белорус Егор Герасимов выбыл из теннисного турнира Олимпийских игр

Источник материала: ОНТ

В мужском олимпийском теннисном турнире на одного представителя Беларуси стало меньше. Из соревнований выбыл Егор Герасимов.

Второй круг оказался для белоруса непреодолимым. Герасимов встречался с итальянцем Фабио Фоньини. В первом сете белорус уступил со счетом – 4:6, во второй партии борьба была более напряженной, но белорусский теннисист все же уступил – 6:7.

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