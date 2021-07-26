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Самолет Belavia, летевший из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия
Источник материала: ОНТ
Борт Belavia, выполнявший рейс Минск – Анталия, подал сигнал бедствия, об этом сообщили в Telegram-канале
Согласно данным
Как
За рейсом в режиме онлайн наблюдали около 24 тысяч человек.
В
Фото: БЕЛТА
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Борт Belavia, выполнявший рейс Минск – Анталия, подал сигнал бедствия, об этом сообщили в Telegram-канале Sputnik. Согласно данным flightradar24, самолет приземлился в московском...
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