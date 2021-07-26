ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Самолет Belavia, летевший из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия

26.07.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Самолет Belavia, летевший из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия

Борт Belavia, выполнявший рейс Минск – Анталия, подал сигнал бедствия, об этом сообщили в Telegram-канале Sputnik

Согласно данным flightradar24, самолет приземлился в московском аэропорту «Домодедово». На борту находятся 196 человек, включая экипаж.

Как сообщает источник РИА Новости, белорусский самолет садился в Москве с одним выключенным двигателем.


По предварительной информации, в самолете резко поднялся уровень температуры масла в двигателе.

За рейсом в режиме онлайн наблюдали около 24 тысяч человек.

В авиакомпании дали официальный комментарий случившегося.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Борт Belavia, выполнявший рейс Минск – Анталия, подал сигнал бедствия, об этом сообщили в Telegram-канале Sputnik.  Согласно данным flightradar24, самолет приземлился в московском...
 
Новости дня
Новости разные
 
Генпрокурор: возбуждено 4,2 тыс. уголовных дел, связанных с экстремизмом и терроризмом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by