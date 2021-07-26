Самолет Belavia, летевший из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия

Источник материала: ОНТ

Борт Belavia, выполнявший рейс Минск – Анталия, подал сигнал бедствия, об этом сообщили в Telegram-канале Sputnik .

Согласно данным flightradar24 , самолет приземлился в московском аэропорту «Домодедово». На борту находятся 196 человек, включая экипаж.

Как сообщает источник РИА Новости, белорусский самолет садился в Москве с одним выключенным двигателем.



По предварительной информации, в самолете резко поднялся уровень температуры масла в двигателе.

За рейсом в режиме онлайн наблюдали около 24 тысяч человек.

В авиакомпании дали официальный комментарий случившегося.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram