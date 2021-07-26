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«Возвращались с фестиваля в Браславе»: страшная авария произошла в Докшицком районе
Источник материала: ОНТ
25 июля в Докшицком районе произошла крупная авария, в которой погибла девушка и перевернулся автомобиль,
Около 13:30 25-летний водитель Volkswagen Golf двигался по 112 км автодороги Р-3 на территории Докшицкого района. Парень нарушил правила обгона и столкнулся с BMW, который также совершал обгон. В результате Volkswagen начало заносить и после столкновения с ещё одним автомобилем он перевернулся.
В аварии погибла 27-летняя девушка. Она была пассажиркой Volkswagen и скончалась на месте. 25-летний водитель госпитализирован.
По факту возбуждено уголовное дело.
Фото: БЕЛТА
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25 июля в Докшицком районе произошла крупная авария, в которой погибла девушка и перевернулся автомобиль, сообщает Следственный комитет. Около 13:30 25-летний...
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