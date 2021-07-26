С 1 августа вырастут размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет

Источник материала: ОНТ

С 1 августа в Беларуси увеличатся размеры пособий по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Об этом сообщается на сайте Минтруда и соцзащиты.

Так, размер выплат за первого ребенка составит 495,74 рубля; за второго и последующих детей – 566,56 рубля; за ребенка-инвалида – 637,38 рубля.

Размер выплат пособий по уходу за ребенком изменяются дважды в год: 1 февраля и 1 августа в зависимости от средней зарплаты по стране. За II квартал 2021 года она составила 1416,40 рублей.

Фото: БЕЛТА

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