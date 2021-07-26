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Генпрокурор: возбуждено 4,2 тыс. уголовных дел, связанных с экстремизмом и терроризмом
26.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Об этом сообщил Андрей Швед после доклада правителю.
– На сегодняшний день возбуждено более 4200 уголовных дел, связанных с этими антиобщественными проявлениями. В суды уже направлено 803 уголовных дела в отношении 1116 человек, рассмотрено 704 уголовных дела в отношении 955 лиц, – сказал Андрей Швед, сообщает
Вероятно, генпрокурор подразумевал «протестные» дела. При том, что «рассмотрено 704 уголовных дела», по данным «Весны» на 26 июля в Беларуси насчитывается 581 политзаключенный.
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Материальный ущерб, причиненный Беларуси действиями Германии в годы Великой Отечественной войны, составляет не менее $500 млрд., заявил генеральный прокурор Андрей Швед.
– Конечно, это для нас, может быть, не совсем естественная оценка определять ту боль, те страдания людей в каких-то эквивалентах, но это необходимо делать, чтобы в целом обозначить масштабы трагедии, – заявил генеральный прокурор.
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Вероятно, генпрокурор подразумевал «протестные» дела.
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