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В Каменце в реке Лесная утонул мужчина

26.07.2021 13:31 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменце из реки Лесная спасатели извлекли тело утонувшего местного жителя, сообщили БЕЛТА в Брестском областном совете ОСВОД.

Несчастный случай произошел 25 июля, когда в райцентре отмечали День города. Вечером сотрудники милиции патрулировали места массового отдыха и прилегающих к ним территорий. На берегу реки Лесная милиционеры обратили внимание на бесхозные вещи, владельца которых так и не удалось установить. Сегодня утром в РОВД обратилась местная жительница с заявлением, что вчера ее сын не вернулся домой. По ее словам, накануне он встречался со знакомыми, компания употребляла спиртные напитки.

РОВД обратился за помощью в водолазно-спасательную службу области для обследования дна реки в месте, где были найдены вещи. Сегодня утром тело мужчины 1974 года рождения обнаружили на глубине около 3 м.-0-

В Каменце в реке Лесная утонул мужчина

 
Теги: Брест
 
 
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РОВД обратился за помощью в водолазно-спасательную службу области для обследования дна реки в месте, где были найдены вещи. Сегодня утром тело мужчины 1974 года...
 
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