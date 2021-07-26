В Каменце в реке Лесная утонул мужчина

Источник материала: БелТА

26 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменце из реки Лесная спасатели извлекли тело утонувшего местного жителя, сообщили БЕЛТА в Брестском областном совете ОСВОД.

Несчастный случай произошел 25 июля, когда в райцентре отмечали День города. Вечером сотрудники милиции патрулировали места массового отдыха и прилегающих к ним территорий. На берегу реки Лесная милиционеры обратили внимание на бесхозные вещи, владельца которых так и не удалось установить. Сегодня утром в РОВД обратилась местная жительница с заявлением, что вчера ее сын не вернулся домой. По ее словам, накануне он встречался со знакомыми, компания употребляла спиртные напитки.

РОВД обратился за помощью в водолазно-спасательную службу области для обследования дна реки в месте, где были найдены вещи. Сегодня утром тело мужчины 1974 года рождения обнаружили на глубине около 3 м.-0-



