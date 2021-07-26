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На полигоне Лепельский произошло возгорание БМП

26.07.2021 13:31 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начата проверка по факту возгорания БМП на полигоне Лепельский. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"Во время занятий по вождению боевых машин военнослужащий срочной службы доложил руководителю занятий о возгорании. Следуя команде, старший механик-водитель мотострелкового взвода заглушил двигатель и самостоятельно покинул БМП", - рассказали в Минобороны.

Для осмотра и оказания первой медицинской помощи получивший ожоги военнослужащий доставлен в медицинское подразделение механизированной бригады. Ефрейтор находится в сознании.

Планируется, что военнослужащий будет госпитализирован в Главный военный медицинский клинический центр в Минске.

Возгорание ликвидировано. Его причина устанавливается.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Во время занятий по вождению боевых машин военнослужащий срочной службы доложил руководителю занятий о возгорании. Следуя команде, старший механик-водитель...
 
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