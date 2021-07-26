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На полигоне Лепельский произошло возгорание БМП
Источник материала: БелТА
26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начата проверка по факту возгорания БМП на полигоне Лепельский. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
"Во время занятий по вождению боевых машин военнослужащий срочной службы доложил руководителю занятий о возгорании. Следуя команде, старший механик-водитель мотострелкового взвода заглушил двигатель и самостоятельно покинул БМП", - рассказали в Минобороны.
Для осмотра и оказания первой медицинской помощи получивший ожоги военнослужащий доставлен в медицинское подразделение механизированной бригады. Ефрейтор находится в сознании.
Планируется, что военнослужащий будет госпитализирован в Главный военный медицинский клинический центр в Минске.
Возгорание ликвидировано. Его причина устанавливается.-0-
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"Во время занятий по вождению боевых машин военнослужащий срочной службы доложил руководителю занятий о возгорании. Следуя команде, старший механик-водитель...
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