Источник материала: БелТА

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка наехала на бордюрный камень и перевернулась. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, сегодня около 7.20 водитель автомобиля "Тойота", женщина 1959 года рождения, двигаясь по дворовой территории ул. Короля, вблизи дома №49 не справилась с управлением и совершила наезд на бордюрный камень, выехав при этом на тротуар, после чего произошло опрокидывание автомобиля", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение для осмотра. По данному факту проводится проверка.

"Уважаемые автолюбители, будьте предельно внимательны и осмотрительны на дороге. Помните о неукоснительном соблюдении ПДД", - добавили в ГАИ.-0-