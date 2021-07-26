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В Минске легковушка наехала на бордюрный камень и перевернулась

26.07.2021 13:31 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка наехала на бордюрный камень и перевернулась. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, сегодня около 7.20 водитель автомобиля "Тойота", женщина 1959 года рождения, двигаясь по дворовой территории ул. Короля, вблизи дома №49 не справилась с управлением и совершила наезд на бордюрный камень, выехав при этом на тротуар, после чего произошло опрокидывание автомобиля", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение для осмотра. По данному факту проводится проверка.

"Уважаемые автолюбители, будьте предельно внимательны и осмотрительны на дороге. Помните о неукоснительном соблюдении ПДД", - добавили в ГАИ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение для осмотра. По данному факту проводится проверка.
 
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