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Романчук: В Беларуси тебе разрешено быть собственником лишь до определенной поры

26.07.2021 13:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экономические потери в данный момент правящий режим не волнуют, заявил «Белорусскому партизану» экономист Ярослав Романчук.

Романчук: В Беларуси тебе разрешено быть собственником лишь до определенной поры
– Находящихся в СИЗО КГБ руководителей компаний 21vek.bу, «Модум» и «Юркас» обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Что вы думаете по поводу прозвучавших обвинений? 

– Белорусское налоговое регуляторное законодательство такое, что, думаю, 90% коммерческих организаций можно обвинить в той или иной форме оптимизации налоговоего бремени.  

Когда столь вылико место субъективных оценок, естественно, налоговым контрольным органам очень легко принимать решения по арестам, задержаниям, блокировке деятельности компаний.

В коммерческом секторе Беларуси огромные риски. И еще бОльшие риски для тех предприятий, которые решили открыть реальное производство. 

Кстати, нужно разделять понятия: оптимизация налогов и уход от выплаты налогов. Одно дело, если что-то изначально делается незаконно, а другое – если идет попытка снизить налоговое бремя. 

В данной ситуации, какие бы обвинения ни были, заключение владельцев под стражу – вопиюще, это фактическое разрушение репутации и брендов.

Также это эффективный способ убедить оставшийся белорусский бизнес как можно быстрее переводить свое дело за рубеж. Если свои так душат, то о каком развитии может идти речь? 

В Беларуси тебе разрешено быть собственником только до той поры, пока твоя компания не попала в радар контрольных органов. 

Думаю, если даже собственники вышеуказанных компаний заплатят и выйдут на свободу, свое коммерческое будущее они больше не будут связывать с Беларусью. 

– На прошлой неделе Лукашенко пригрозил: «Хочу, чтобы бизнесмены, предприниматели меня услышали, что мало потом не покажется и обижаться потом не надо. Уход от налогов и теневой оборот в сфере торговли и услуг недопустимы».

Ситуация с перечисленными компаниями – это частный случай или начало большой компании по раскулачиванию бизнеса? 

– Раскулачивание бизнеса в Беларуси никогда не прекращалось – здесь ничего нового нет. Просто пришло время новых компаний. До этого были проблемы у фармбизнеса, торговли (включая «Евроторг»), многих других. 

Это специфика взаимоотношения с белорусским государством. Если люди идут на такие риски, то должны понимать, что однажды могут придти к ним. 

Если бы бизнес хотел создать другие правила игры, то в течение последних 25 лет занимал бы другую позицию по отношению к политическим и общественным процессам.

Но им не было до этого дела. Они не участвовали в работе бизнес-ассоциаций, не считали необходимым менять правила игры.   

А теперь власти не нужны люди, которые независимы от них интеллектуально, материально и организационно. В среде слабого и неоформившегося среднего класса формируются совершенно иные ценности. Загоняя его под асфальт, власти ликвидируют угрозу для себя.

– Неужели режим не думает о последствиях? Кто будет тянуть экономику?

– Власти не думают о последствиях, потому что для них важна краткосрочная цель: все зачистить и забетонировать. Когда 200-300 тысяч активных людей покинут страну, характер диалога станет соврешенно другой, требования к власти изменятся. Будет как в Совестком Союзе: о, нам рарешили делать газету! 

Сначала закатают в асфальт, а потом потихонечку начнут откатывать в ручном режиме. И вполне может оказаться, что и Запад, и все наши соседи это проглотят. Скажут: ну хотя бы людей в Беларуси не убивают.

Последствия в виде потери человеческого капитала, недополученных инвестиций… Здесь для режима про экономику речи вообще не идет, главное – сохранить власть любой ценой. 

А цену заплатят оставшиеся белорусы и компании вроде «Модума» и «21 века».
 
 
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Экономические потери в данный момент правящий режим не волнуют, заявил «Белорусскому партизану» экономист Ярослав Романчук.
 
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