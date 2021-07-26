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Жительница Кобрина обгорела, разжигая мангал

26.07.2021 14:09 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жительница Кобрина получила ожоги из-за неосторожного обращения с огнем при розжиге мангала, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел 25 июля на территории частного домовладения в райцентре по ул.Невского. Женщина разводила огонь в мангале. Для ускорения процесса 52-летняя кобринчанка решила воспользоваться легковоспламеняющейся жидкостью, которой облила дрова. Однако огонь вспыхнул так сильно, что пламя взвилось выше, чем женщина ожидала.

В полночь 26 июля пострадавшую с ожогами доставили в больницу, где ее госпитализировали.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Для ускорения процесса 52-летняя кобринчанка решила воспользоваться легковоспламеняющейся жидкостью, которой облила дрова. Однако огонь вспыхнул так сильно, что...
 
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