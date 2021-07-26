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Александр Лукашенко о Литве: они нас душат и требуют, чтобы на последнем вздохе мы их защищали
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Генеральная прокуратура должна незыблемо стоять на страже закона и порядка. Об этом глава государства заявил, принимая с докладом генерального прокурора Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Швед в этой должности работает почти год. При назначении глава государства обозначил ряд важнейших задач. В числе главных – прокуратура должна занять достойное место в системе национальных органов власти.
В последнее время по поручению Президента приняты меры по совершенствованию законодательства. Конкретизированы полномочия прокуроров для эффективного противодействия экстремизму.
Еще один важный вопрос, который Александр Лукашенко держит на контроле, – ход расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Совсем недавно один разумный человек сказал, что «Майн Кампф» в настоящее время остается актуальной. То есть как были они нацистами, так они и остались, только формы совершенно другие. Притом негодяи. На примере Литвы видно – они нас душат и требуют от нас, чтобы на последнем вздохе, образно говоря, мы их защищали. Поэтому нам успокаиваться ни в коем случае нельзя. И спасибо вам, что вы взяли эту тему для рассмотрения. Я получаю информацию, ваши ребята работают. Если нужна помощь, вы говорите.
Обсудили на встрече во Дворце Независимости и криминогенную ситуацию в стране. В целом, уровень преступности под контролем правоохранителей. Так, отмечается снижение уровня тяжких преступлений. Деструктивные проявления в основном «ушли» в интернет. Александр Швед подчеркнул, что прокуратура ориентирует правоохранительные органы на работу в «штатном» режиме, учитывая стабилизацию ситуации.
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Новости Беларуси. Генеральная прокуратура должна незыблемо стоять на страже закона и порядка. Об этом глава государства заявил, принимая с докладом генерального...
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