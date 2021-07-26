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Александр Лукашенко о Литве: они нас душат и требуют, чтобы на последнем вздохе мы их защищали

26.07.2021 14:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Генеральная прокуратура должна незыблемо стоять на страже закона и порядка. Об этом глава государства заявил, принимая с докладом генерального прокурора Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко о Литве: они нас душат и требуют, чтобы на последнем вздохе мы их защищали

Андрей Швед в этой должности работает почти год. При назначении глава государства обозначил ряд важнейших задач. В числе главных – прокуратура должна занять достойное место в системе национальных органов власти.

В последнее время по поручению Президента приняты меры по совершенствованию законодательства. Конкретизированы полномочия прокуроров для эффективного противодействия экстремизму.

Еще один важный вопрос, который Александр Лукашенко держит на контроле, – ход расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

Александр Лукашенко о Литве: они нас душат и требуют, чтобы на последнем вздохе мы их защищали

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я понимаю, что расследование только приобрело такие масштабы нужные. Геноцид против советских людей на территории Беларуси – эта тема не просто должна звучать. Наше поколение в конце концов должно показать, что происходило в середине прошлого века, в годы Великой Отечественной войны. Понятно, что замалчивали, больше здесь было политики, никто об этом не хотел говорить. Но погибли миллионы людей. У этих миллионов людей живы родственники. И они хотят знать правду. Вообще весь мир должен знать правду, что происходило, особенно вот в этой ситуации, во время этой гибридной войны, которую против нас развязали

Совсем недавно один разумный человек сказал, что «Майн Кампф» в настоящее время остается актуальной. То есть как были они нацистами, так они и остались, только формы совершенно другие. Притом негодяи. На примере Литвы видно – они нас душат и требуют от нас, чтобы на последнем вздохе, образно говоря, мы их защищали. Поэтому нам успокаиваться ни в коем случае нельзя. И спасибо вам, что вы взяли эту тему для рассмотрения. Я получаю информацию, ваши ребята работают. Если нужна помощь, вы говорите.

Александр Лукашенко о Литве: они нас душат и требуют, чтобы на последнем вздохе мы их защищали

Обсудили на встрече во Дворце Независимости и криминогенную ситуацию в стране. В целом, уровень преступности под контролем правоохранителей. Так, отмечается снижение уровня тяжких преступлений. Деструктивные проявления в основном «ушли» в интернет. Александр Швед подчеркнул, что прокуратура ориентирует правоохранительные органы на работу в «штатном» режиме, учитывая стабилизацию ситуации.

 
 
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Новости Беларуси. Генеральная прокуратура должна незыблемо стоять на страже закона и порядка. Об этом глава государства заявил, принимая с докладом генерального...
 
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