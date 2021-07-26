Не поверите! Евро и доллар подорожали на бирже

Она осталась на минимуме более чем за 8 месяцев.





Курс доллара вырос на 0,0060 BYN до 2,5196 BYN/USD. Напомним, что за предыдущие 11 торгов доллар рухнул на 0,0785 BYN до минимума за 37 дней.





Курс евро подскочил на 0,0106 BYN до 2,9703 BYN/EUR и оставил минимум за 337 дней.





Евро прервал серию из десяти снижений подряд, за время которой его курс обвалился на 0,0924 BYN.





Курс российского рубля снизился на 0,0086 BYN до 3,4010 BYN/100 RUB.





За последние девять торгов российский рубль подешевел уже восьмой раз и оказался на минимуме за 84 дня.





Итоги недели 19—23 июля на валютном рынке РБ

Вторую неделю подряд белорусский рубль завершает укреплением ко всем валютам:





курс доллара −0,0202 BYN (−0,80%) на минимуме за 37 дней;

курс евро −0,0322 BYN (−1,08%) на минимуме за 337 дней;

курс российского рубля −0,0075 BYN (−0,22%);





Московская биржа

Банк России поднял официальный курс доллар на завтра на 33 копейки до 74,0980 RUB/USD.





Официальный курс евро на завтра вырос на 47 копеек до 87,3171 RUB/EUR.





Повышение ставки ЦБ сразу на 1 процентный пункт пока не привело к ожидаемому укреплению российского рубля к доллару и евро. Он наоборот немного девальвировался.





Итоги недели 19—23 июля на валютном рынке России





Российский рубль вторую неделю подряд завершает укреплением к основным валютам:





курс доллара −0,3993 RUB (−0,54%);

курс евро −0,7222 RUB (−0,82%);