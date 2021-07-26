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За 7 дней больше 900 случаев. В США зафиксирован недельный максимум инцидентов со стрельбой

26.07.2021 14:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. В США зафиксирован недельный максимум инцидентов со стрельбой. За семь дней в стране произошло свыше 900 случаев с применением оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новое преступление практически каждые 12 минут. В списке погибших 430 человек. Ранения получили более тысячи.

За 7 дней больше 900 случаев. В США зафиксирован недельный максимум инцидентов со стрельбой

Вооруженные нападения в США стали уже обыденностью. В 2020 году стрельба унесла жизни около 43 тысяч человек. В 2021 жертвами стали уже 24 тысячи. Среди убитых 800 несовершеннолетних.

За 7 дней больше 900 случаев. В США зафиксирован недельный максимум инцидентов со стрельбой

Оружие в Штатах – дело привычное. Его ношение и хранение гарантировано второй поправкой к Конституции.

За 7 дней больше 900 случаев. В США зафиксирован недельный максимум инцидентов со стрельбой

После громких инцидентов с большим количеством жертв власти не раз заявляли о намерении ограничить продажу оружия, однако серьезных изменений в этом вопросе пока не произошло.

 
 
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Новости США. В США зафиксирован недельный максимум инцидентов со стрельбой. За семь дней в стране произошло свыше 900 случаев с применением оружия, сообщили в...
 
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