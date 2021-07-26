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В Нью-Джерси на фестивале воздухоплавания запустили в небо более 100 воздушных шаров

26.07.2021 14:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. 38-й ежегодный фестиваль воздухоплавания в Нью-Джерси собрал толпы зрителей. Они наблюдали за тем, как более 100 разноцветных воздушных шаров заполнили небо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нью-Джерси на фестивале воздухоплавания запустили в небо более 100 воздушных шаров

Организаторы позиционируют это мероприятие как крупнейший летний фестиваль воздушных шаров и музыки в Северной Америке. В 2020 году из-за пандемии он не состоялся. У участников было куда больше времени, чтобы подготовиться.

В Нью-Джерси на фестивале воздухоплавания запустили в небо более 100 воздушных шаров

Изюминка фестиваля – фигурные аэростаты. Высота некоторых героев более 40 метров. Когда множество воздушных шаров одновременно поднимаются в небо, между ними еще успевают маневрировать парашютисты.

 
 
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Новости США. 38-й ежегодный фестиваль воздухоплавания в Нью-Джерси собрал толпы зрителей. Они наблюдали за тем, как более 100 разноцветных воздушных шаров заполнили...
 
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