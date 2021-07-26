ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Брестской области во время жатвы определился первый экипаж-двухтысячник. Это отец и дочь

26.07.2021 14:29 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Брестской области определился первый экипаж-двухтысячник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семейный тандем Андрея и Виктории Кунц мы уже показывали в нашем эфире менее недели назад. Тогда отец и дочь первыми в регионе намолотили тысячу тонн зерна.

В Брестской области во время жатвы определился первый экипаж-двухтысячник. Это отец и дочь

26 июля на полях сельхозпредприятия «Савушкина пуща» они преодолели новый рубеж. И если старший комбайнер уже больше 20 лет принимает участие в уборке хлеба, то для 18-летней Вики это первая в жизни страда.

«Я с папой-комбайнером». Первым экипажем-тысячником на уборочной стал семейный тандем из Брестской области

В Брестской области во время жатвы определился первый экипаж-двухтысячник. Это отец и дочь

Девушка учится в Пинском аграрном технологическом колледже, на каникулах решила времени даром не терять, а помочь отцу в его важном деле. Дуэт оказался успешным.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Брестской области определился первый экипаж-двухтысячник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Семейный тандем Андрея и Виктории Кунц...
 
Новости дня
Новости разные
 
За "фейковый" поджог танка минчанин получил реальных 10 лет колонии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by