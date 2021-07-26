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В Брестской области во время жатвы определился первый экипаж-двухтысячник. Это отец и дочь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Брестской области определился первый экипаж-двухтысячник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Семейный тандем Андрея и Виктории Кунц мы уже показывали в нашем эфире менее недели назад. Тогда отец и дочь первыми в регионе намолотили тысячу тонн зерна.
26 июля на полях сельхозпредприятия «Савушкина пуща» они преодолели новый рубеж. И если старший комбайнер уже больше 20 лет принимает участие в уборке хлеба, то для 18-летней Вики это первая в жизни страда.
Девушка учится в Пинском аграрном технологическом колледже, на каникулах решила времени даром не терять, а помочь отцу в его важном деле. Дуэт оказался успешным.
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Новости Беларуси. В Брестской области определился первый экипаж-двухтысячник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Семейный тандем Андрея и Виктории Кунц...
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