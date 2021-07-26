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Вдвое выгоднее вкладов. Белорусам предложили облигации поставщика Auchan
Источник материала: Myfin
Покупателям доступно 87 облигаций «Арлекса». Номинальная стоимость каждой бумаги составляет 1000 долларов. Доход по ним строго фиксирован – 7,5% годовых. Проценты выплачивают каждые три месяца.
Ценные бумаги будут котироваться до конца 2024 года. В живые деньги их можно перевести двумя способами: вернуть обратно в мае каждого года или продать на вторичном рынке. Вложиться в бумаги «Арлекса» могут физические и юридические лица. Их также могут приобрести иностранные инвесторы. Приобрести облигации можно в любом отделении Беларусбанка, комиссия при покупке не взимается.
Полученные от продажи облигаций деньги «Арлекс» использует для расширения бизнеса и создания новых рабочих мест.
Белорусский производитель известен своим торговым и складским оборудованием. «Арлекс» поставляет его в Беларуси, России и странах Евросоюза. Стеллажи используют крупные торговые сети, в том числе Auchan, X5 Retail, «Детский мир» и «Монетка». В Беларуси их можно встретить в магазинах «Гиппо», «Соседи» и «Ома». Производство в Минске автоматизировано: с металлом работают «умные» европейские станки и роботизированные системы.
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В Беларусбанке появились высокодоходные валютные облигации крупного производителя торгового оборудования ООО Арлекс . Ценные бумаги котируются на вторичном...
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