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Вдвое выгоднее вкладов. Белорусам предложили облигации поставщика Auchan

26.07.2021 14:39 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Вдвое выгоднее вкладов. Белорусам предложили облигации поставщика Auchan
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pexels.com

Покупателям доступно 87 облигаций «Арлекса». Номинальная стоимость каждой бумаги составляет 1000 долларов. Доход по ним строго фиксирован – 7,5% годовых. Проценты выплачивают каждые три месяца.

Ценные бумаги будут котироваться до конца 2024 года. В живые деньги их можно перевести двумя способами: вернуть обратно в мае каждого года или продать на вторичном рынке. Вложиться в бумаги «Арлекса» могут физические и юридические лица. Их также могут приобрести иностранные инвесторы. Приобрести облигации можно в любом отделении Беларусбанка, комиссия при покупке не взимается.

Полученные от продажи облигаций деньги «Арлекс» использует для расширения бизнеса и создания новых рабочих мест.

Белорусский производитель известен своим торговым и складским оборудованием. «Арлекс» поставляет его в Беларуси, России и странах Евросоюза. Стеллажи используют крупные торговые сети, в том числе Auchan, X5 Retail, «Детский мир» и «Монетка». В Беларуси их можно встретить в магазинах «Гиппо», «Соседи» и «Ома». Производство в Минске автоматизировано: с металлом работают «умные» европейские станки и роботизированные системы.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларусбанке появились высокодоходные валютные облигации крупного производителя торгового оборудования ООО Арлекс . Ценные бумаги котируются на вторичном...
 
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