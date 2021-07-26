ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В белорусской армии произошло новое ЧП

26.07.2021 14:41 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

На Лепельском военном полигоне во время занятий по вождению боевых машин загорелась боевая машина пехоты (БМП), сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В белорусской армии произошло новое ЧП

По информации ведомства, военнослужащий срочной службы доложил руководителю занятий о возгорании.

«Следуя команде, старший механик-водитель мотострелкового взвода заглушил двигатель и самостоятельно покинул БМП. Начата проверка по факту возгорания БМП на полигоне», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время возгорания пострадал ефрейтор, который с ожогами доставлен в медицинское подразделение механизированной бригады. Планируется, что военнослужащий будет госпитализирован в Главный военный клинический медицинский центр в Минске.

Возгорание ликвидировано. Его причина устанавливаютс, сообщает Минобороны.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Лепельском военном полигоне во время занятий по вождению боевых машин загорелась боевая машина пехоты (БМП), сообщает пресс-служба Министерства обороны.
 
Новости дня
Новости разные
 
Генпрокурор заявіў аб падрыхтоўцы матэрыялаў для звароту ў суд дзеля прызнаньня нацыянальнага сьцягу «экстрэмісцкім»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by