Лукашенко: один разумный человек сказал, что «Майн Кампф» в настоящее время остается актуальной

Александр Лукашенко прислушивается к людям, которые считают главный труд Адольфа Гитлера «Майн Кампф» актуальным в настоящее время.





Как заявил он на встрече с генпрокурором , «совсем недавно один разумный человек сказал, что «Майн Кампф» в настоящее время остается актуальной».

Он уточнил, что «как были они нацистами, так они и остались, только формы совершенно другие»: «Притом негодяи. На примере Литвы видно — они нас душат и требуют от нас, чтобы на последнем вздохе, образно говоря, мы их защищали».

«Поэтому н

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