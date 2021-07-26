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Лукашенко: один разумный человек сказал, что «Майн Кампф» в настоящее время остается актуальной
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко прислушивается к людям, которые считают главный труд Адольфа Гитлера «Майн Кампф» актуальным в настоящее время.
Как заявил он на
Он уточнил, что «как были они нацистами, так они и остались, только формы совершенно другие»: «Притом негодяи. На примере Литвы видно — они нас душат и требуют от нас, чтобы на последнем вздохе, образно говоря, мы их защищали».
«Поэтому н
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Александр Лукашенко прислушивается к людям, которые считают главный труд Адольфа Гитлера «Майн Кампф» актуальным в настоящее время.
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