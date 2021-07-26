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Александр Невзоров

«Наповал»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Невзоров: Настанет момент, когда Лукашенко позавидует Чаушеску и Саддаму Эти ребята еще очень легко отделались.

— Лукашенко увлеченно, со страстью плетет себе веревку. Молодец агроном! Так и надо! Его репрессивные инициативы откровенно шизофреничны и давно перешли границы необходимого. Он окончательно свихнулся на сажательстве, пытках, приговорах, запугиваниях. Но это очень хорошо.Вновь восставшие белорусы будут знать, что отступать им некуда. Что нельзя будет пройтись и помахать шариком, покричать про «таракана», разбрестись до следующих выходных.Настанет момент, когда Лукашенко позавидует Чаушеску и Саддаму и поймет, что эти ребята еще очень легко отделались.