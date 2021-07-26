Источник материала: UDF





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гроза, град и жара: на вторник по стране объявлен оранжевый уровень опасности В дневные часы во многих районах республики максимальная температура воздуха достигнет +30…33°С.

Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на 27 июля. Во вторник ночью по западу, утром и днем на большей части территории ожидаются грозы. Местами сильные ливни, днем в отдельных районах град, при грозах шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с.В дневные часы во многих районах республики максимальная температура воздуха достигнет +30…33°С.