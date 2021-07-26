|
Гроза, град и жара: на вторник по стране объявлен оранжевый уровень опасности
Источник материала: UDF
Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на 27 июля. Во вторник ночью по западу, утром и днем на большей части территории ожидаются грозы. Местами сильные ливни, днем в отдельных районах град, при грозах шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с.
В дневные часы во многих районах республики максимальная температура воздуха достигнет +30…33°С.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В дневные часы во многих районах республики максимальная температура воздуха достигнет +30…33°С.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)