Источник материала: UDF



Акция протеста в Минске в 2020 году / Из архива Еврорадио​

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Верховный суд готовится обращение о признании БЧБ-флага «экстремистским» Бело-красно-белый флаг стал символом массовых протестов 2020 года в Беларуси.

По его словам, были собраны некие "новые подтверждения" , что бело-красно-белая символика использовалась во время Второй мировой войны "карательными батальонами" в униформе,БЕЛТА.Бело-красно-белый флаг был государственным флагом Республики Беларусь в 1991-1995 годах. Под ним приносил присягу в 1995-мпосле избрания президентом. Этот факт некоторое время удерживал власти от признания БЧБ-символики "экстремистской".О том, что Генпрокуратура готовит документы о признании БЧБ-флага "экстремистским", стало известно в январе. Как видим, на это понадобилось полгода.Бело-красно-белый флаг стал символом массовых протестов 2020 года в Беларуси. Власти начали активно преследовать за его использование и даже приравняли вывешивание флага в окне или на балконе к пикету.