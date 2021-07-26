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В Верховный суд готовится обращение о признании БЧБ-флага «экстремистским»
Источник материала: UDF
Акция протеста в Минске в 2020 году / Из архива Еврорадио
По его словам, были собраны некие "новые подтверждения" , что бело-красно-белая символика использовалась во время Второй мировой войны "карательными батальонами" в униформе,
Бело-красно-белый флаг был государственным флагом Республики Беларусь в 1991-1995 годах. Под ним приносил присягу в 1995-м Александр Лукашенко после избрания президентом. Этот факт некоторое время удерживал власти от признания БЧБ-символики "экстремистской".
О том, что Генпрокуратура готовит документы о признании БЧБ-флага "экстремистским", стало известно в январе. Как видим, на это понадобилось полгода.
Бело-красно-белый флаг стал символом массовых протестов 2020 года в Беларуси. Власти начали активно преследовать за его использование и даже приравняли вывешивание флага в окне или на балконе к пикету.
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Бело-красно-белый флаг стал символом массовых протестов 2020 года в Беларуси.
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