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В Верховный суд готовится обращение о признании БЧБ-флага «экстремистским»

26.07.2021 14:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Верховный суд готовится обращение о признании БЧБ-флага «экстремистским»
Акция протеста в Минске в 2020 году / Из архива Еврорадио​
В Верховный суд готовится обращение о признании БЧБ-флага "экстремистской символикой". Подготовка материалов уже завершается, заявил генпрокурор Андрей Швед.

По его словам, были собраны некие "новые подтверждения" , что бело-красно-белая символика использовалась во время Второй мировой войны "карательными батальонами" в униформе, сообщает БЕЛТА.

Бело-красно-белый флаг был государственным флагом Республики Беларусь в 1991-1995 годах. Под ним приносил присягу в 1995-м Александр Лукашенко после избрания президентом. Этот факт некоторое время удерживал власти от признания БЧБ-символики "экстремистской".

О том, что Генпрокуратура готовит документы о признании БЧБ-флага "экстремистским", стало известно в январе. Как видим, на это понадобилось полгода.

Бело-красно-белый флаг стал символом массовых протестов 2020 года в Беларуси. Власти начали активно преследовать за его использование и даже приравняли вывешивание флага в окне или на балконе к пикету.
 
Теги: Минск
 
 
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Бело-красно-белый флаг стал символом массовых протестов 2020 года в Беларуси.
 
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