Источник материала: UDF



Пассажиров доставят в Турцию на другом самолете / Из архива БЕЛТА​

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В «Белавиа» рассказали, что произошло с самолетом, летевшим в Турцию Как известно, для белорусских самолетов закрыто небо стран Евросоюза, Украины.

В авиакомпании сообщили, что на борту самолета сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей. Экипаж выполнил инструкции — отключил двигатель и начал снижение, а затем — захот на посадку в Москве. Посадка произошла в 11:46.В "Белавиа" говорят, что пассажиры получат питание, а запасной самолет будет отправлен в ближайшее время. Он доставит пассажиров в Турцию.Как известно, для белорусских самолетов закрыто небо стран Евросоюза, Украины. Поэтому самолеты "Белавиа" летают в Турцию через Россию.