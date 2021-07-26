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В «Белавиа» рассказали, что произошло с самолетом, летевшим в Турцию

26.07.2021 14:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В «Белавиа» рассказали, что произошло с самолетом, летевшим в Турцию
Пассажиров доставят в Турцию на другом самолете / Из архива БЕЛТА​
В авиакомпании "Белавиа" рассказали, что произошло с самолетом, летевшим в Анталию. 26 июля Boeing 737-800 был вынужден совершить экстренную посадку в московском аэропорту "Домодедово". На его борту были 189 пассажиров и 7 членов экипажа.

В авиакомпании сообщили, что на борту самолета сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей. Экипаж выполнил инструкции — отключил двигатель и начал снижение, а затем — захот на посадку в Москве. Посадка произошла в 11:46.


В "Белавиа" говорят, что пассажиры получат питание, а запасной самолет будет отправлен в ближайшее время. Он доставит пассажиров в Турцию.

Как известно, для белорусских самолетов закрыто небо стран Евросоюза, Украины. Поэтому самолеты "Белавиа" летают в Турцию через Россию.
 
 
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Как известно, для белорусских самолетов закрыто небо стран Евросоюза, Украины.
 
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