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В «Белавиа» рассказали, что произошло с самолетом, летевшим в Турцию
Источник материала: UDF
Пассажиров доставят в Турцию на другом самолете / Из архива БЕЛТА
В авиакомпании сообщили, что на борту самолета сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей. Экипаж выполнил инструкции — отключил двигатель и начал снижение, а затем — захот на посадку в Москве. Посадка произошла в 11:46.
В "Белавиа" говорят, что пассажиры получат питание, а запасной самолет будет отправлен в ближайшее время. Он доставит пассажиров в Турцию.
Как известно, для белорусских самолетов закрыто небо стран Евросоюза, Украины. Поэтому самолеты "Белавиа" летают в Турцию через Россию.
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Как известно, для белорусских самолетов закрыто небо стран Евросоюза, Украины.
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