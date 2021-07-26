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В Беларуси завели более 4,2 тысячи уголовных дел за «экстремизм» и «терроризм»
Источник материала: UDF
Генпрокурор на докладе у Александра Лукашенко / president.gov.by
По его словам, в суды направлено уже 803 таких дела в отношении 1116 человек. 704 уголовных дела суды уже рассмотрели, по ним проходили 955 человек. Можно предположить, что все они осуждены.
Такого огромного количества "экстремистов" и "террористов" в нашей стране не было никогда.
Андрей Швед подчеркивает, что обычно фигурантов дела привлекают "к строгой уголовной ответственности". "Это связано в том числе и с реализацией принципа неотвратимости ответственности", — заявил он.
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«Это связано в том числе и с реализацией принципа неотвратимости ответственности», — заявил он.
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