Источник материала: UDF



Генпрокурор на докладе у Александра Лукашенко / president.gov.by

заявил

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси завели более 4,2 тысячи уголовных дел за «экстремизм» и «терроризм» «Это связано в том числе и с реализацией принципа неотвратимости ответственности», — заявил он.

По его словам, в суды направлено уже 803 таких дела в отношении 1116 человек. 704 уголовных дела суды уже рассмотрели, по ним проходили 955 человек. Можно предположить, что все они осуждены.Такого огромного количества "экстремистов" и "террористов" в нашей стране не было никогда.подчеркивает, что обычно фигурантов дела привлекают "к строгой уголовной ответственности". "Это связано в том числе и с реализацией принципа неотвратимости ответственности", — заявил он.