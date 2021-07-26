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Во Франции приняли новый законопроект. Теперь посещать общественные места можно только с паспортом здоровья

26.07.2021 14:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Во Франции, несмотря на ожесточенные протесты, принят скандальный законопроект. Речь идет о документе, расширяющем применение санитарных пропусков в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции приняли новый законопроект. Теперь посещать общественные места можно только с паспортом здоровья

С августа 2021-го посещать рестораны, перемещаться на самолетах и поездах дальнего следования смогут лишь те, у кого есть так называемый паспорт здоровья. Это может быть сертификат о вакцинации, отрицательный тест либо справка о перенесенном заболевании. Среди прочего закон предполагает обязательную вакцинацию для медработников и ряда других профессий. Все они должны получить прививку до 15 сентября.

Во Франции приняли новый законопроект. Теперь посещать общественные места можно только с паспортом здоровья

Именно этот законопроект вызвал волну массовых протестов в стране. В минувшие выходные акция в Париже завершились жестким разгоном. Против демонстрантов применили слезоточивый газ. Задержаны более 70 человек.

 
 
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Новости Франции. Во Франции, несмотря на ожесточенные протесты, принят скандальный законопроект. Речь идет о документе, расширяющем применение санитарных...
 
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