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Польша пообещала разместить новые американские танки под Брестом

26.07.2021 14:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Польши. Минобороны Польши пообещало разместить танки «Абрамс» на расстоянии суточного марша от Бреста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша пообещала разместить новые американские танки под Брестом

Речь идет об американских машинах, которые страна получит в ближайшие годы. Они усилят первую бронетанковую бригаду, дислоцированную в 189 километрах от Бреста в населенном пункте Весола.

Польша пообещала разместить новые американские танки под Брестом

Напомним, Польша объявила о покупке 250 новейших американских танков около двух недель назад. На их приобретение, а также на создание инфраструктуры к ним потрачено почти 6 миллиардов долларов. В августе 2020 года Варшава и Вашингтон расширили сотрудничество в оборонной сфере. К уже имеющимся более чем 4 500 американских военных на территорию Польши направили еще 1 000 солдат.

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Польши. Минобороны Польши пообещало разместить танки «Абрамс» на расстоянии суточного марша от Бреста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь...
 
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