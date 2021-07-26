|
Изменения в Конституцию Беларуси. Какие могут быть подводные камни? Анонс ток-шоу «По существу»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 1 августа Конституционная комиссия проведет совещание на уровне Президента страны. На неделе все предложения комиссии были направлены главе государства. Какими могут быть изменения в Конституции и какие замечания высказываются экспертами на этом этапе? На тему будут рассуждать гости и эксперты на СТВ в рамках ток-шоу «
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 1 августа Конституционная комиссия проведет совещание на уровне Президента страны. На неделе все предложения комиссии были направлены главе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)