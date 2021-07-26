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Изменения в Конституцию Беларуси. Какие могут быть подводные камни? Анонс ток-шоу «По существу»

26.07.2021 14:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 1 августа Конституционная комиссия проведет совещание на уровне Президента страны. На неделе все предложения комиссии были направлены главе государства. Какими могут быть изменения в Конституции и какие замечания высказываются экспертами на этом этапе? На тему будут рассуждать гости и эксперты на СТВ в рамках ток-шоу «По существу». Студия превратится в дискуссионную площадку.

Изменения в Конституцию Беларуси – плюсы и подводные камни этого вопроса. Смотрите в 18:30 в понедельник, 26 июля, на телеканале СТВ. Эта тема касается каждого из нас.

 
 
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Новости Беларуси. 1 августа Конституционная комиссия проведет совещание на уровне Президента страны. На неделе все предложения комиссии были направлены главе...
 
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