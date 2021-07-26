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Мясопереработчик не перечислил свыше Br7 млн задолженности организаций АПК

26.07.2021 15:01 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При проведении проверки мясоперерабатывающего предприятия работники Комитета государственного контроля Минской области выявили, что за три года предприятие не перечислило на специальные счета свыше Br7 млн задолженности сельхозорганизаций - поставщиков скота, которые приобрели технику в лизинг на льготных условиях. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.

Хозяйства Брестской, Гомельской, Минской и Могилевской областей поставляли скот на мясоперерабатывающее предприятие столичного региона. Большинство этих сельхозорганизаций имели задолженность перед лизинговыми компаниями по платежам за технику, приобретенную на льготных условиях в соответствии с указами №146 "О финансировании закупки современной техники и оборудования" и №236 "О республиканском объединении "Белагросервис".

Согласно нормам этих указов такие сельхозпроизводители обязаны уведомить переработчика о наличии задолженности перед лизинговыми компаниями, а переработчик - удержать определенную часть средств за поставленное сырье и перечислить их на специальные счета в целях погашения задолженности.

Однако мясоперерабатывающее предприятие на протяжении нескольких лет игнорировало обязанности по отчислению средств на спецсчета. Таким образом, неуклонно росла просроченная задолженность сельхозпроизводителей перед лизинговыми компаниями.

Как выяснилось, в 2018-2021 годах переработчик получил 82 уведомления от сельхозорганизаций-поставщиков, однако в полном объеме рассчитывался с ними за поставленную продукцию, не перечисляя на спецсчета необходимые суммы (всего свыше Br2,6 млн).

Кроме того, некоторые сельхозорганизации не проинформировали мясоперерабатывающее предприятие о своей задолженности перед лизинговыми компаниями (не было направлено 212 уведомлений). Как результат, на спецсчета для погашения задолженности не поступило еще около Br4,5 млн.

Комитет госконтроля Минской области направил материалы проверки в правоохранительные органы для дачи правовой оценки действиям должностных лиц мясоперерабатывающего предприятия и сельхозорганизаций-должников.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Мясоперерабатывающее предприятие на протяжении нескольких лет игнорировало обязанности по отчислению средств на спецсчета. Таким образом, неуклонно росла...
 
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