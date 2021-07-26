ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко вспомнил о Mein Kampf, назвал Литву нацистами и негодяями

26.07.2021 15:03 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Лукашенко пообещал генпрокурору РБ любую помощь в расследовании фактов геноцида белорусского народа в годы Второй мировой войны, заодно упомянув Mein Kampf.

"Совсем недавно один разумный человек сказал, что «Mein Kampf» (автобиографическая книга Адольфа Гитлера) в настоящее время остается актуальной. То есть как были они нацистами, так они и остались, только формы совершенно другие. Притом негодяи. На примере Литвы видно - они нас душат и требуют от нас, чтобы на последнем вздохе, образно говоря, мы их защищали", - заявил Лукашенко на встрече с генпрокурором А.Шведом.

"Я понимаю, что расследование только приобрело такие масштабы нужные. Геноцид советских людей на территории Беларуси - эта тема не просто должна звучать. Наше поколение в конце концов должно показать, что происходило в середине прошлого века, в годы Великой Отечественной войны. Понятно, что замалчивали, больше здесь было политики, никто об этом не хотел говорить. Но погибли миллионы людей. У этих миллионов людей живы родственники. И они хотят знать правду», - сказал пенсионер.

От правды о событиях второй мировой он перешел к «правде» о современной гибридной войне против синеокой.

«Вообще весь мир должен знать правду, что происходило, особенно вот в этой ситуации, во время этой гибридной войны, которую против нас развязали», - подчеркнул Лукашенко.

"Поэтому нам успокаиваться ни в коем случае нельзя. И спасибо вам, что вы взяли эту тему для рассмотрения. Я получаю информацию, ваши ребята работают. Если нужна помощь, вы говорите", - пообещал он, обращаясь к генпрокурору РБ.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко пообещал генпрокурору РБ любую помощь в расследовании фактов геноцида белорусского народа в годы Второй мировой войны, заодно упомянув Mein Kampf.
 
Новости дня
Новости разные
 
Як пасля вайны сядзелі вязні на Валадарцы: святло ноччу, холад, правакацыі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by