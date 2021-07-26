Лукашенко вспомнил о Mein Kampf, назвал Литву нацистами и негодяями

Источник материала: АФН

Лукашенко пообещал генпрокурору РБ любую помощь в расследовании фактов геноцида белорусского народа в годы Второй мировой войны, заодно упомянув Mein Kampf.

"Совсем недавно один разумный человек сказал, что «Mein Kampf» (автобиографическая книга Адольфа Гитлера) в настоящее время остается актуальной. То есть как были они нацистами, так они и остались, только формы совершенно другие. Притом негодяи. На примере Литвы видно - они нас душат и требуют от нас, чтобы на последнем вздохе, образно говоря, мы их защищали", - заявил Лукашенко на встрече с генпрокурором А.Шведом.

"Я понимаю, что расследование только приобрело такие масштабы нужные. Геноцид советских людей на территории Беларуси - эта тема не просто должна звучать. Наше поколение в конце концов должно показать, что происходило в середине прошлого века, в годы Великой Отечественной войны. Понятно, что замалчивали, больше здесь было политики, никто об этом не хотел говорить. Но погибли миллионы людей. У этих миллионов людей живы родственники. И они хотят знать правду», - сказал пенсионер.

От правды о событиях второй мировой он перешел к «правде» о современной гибридной войне против синеокой.

«Вообще весь мир должен знать правду, что происходило, особенно вот в этой ситуации, во время этой гибридной войны, которую против нас развязали», - подчеркнул Лукашенко.

"Поэтому нам успокаиваться ни в коем случае нельзя. И спасибо вам, что вы взяли эту тему для рассмотрения. Я получаю информацию, ваши ребята работают. Если нужна помощь, вы говорите", - пообещал он, обращаясь к генпрокурору РБ.