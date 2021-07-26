|
Страна "уголовников": прокуратура возбудила уже 4,2 тыс. дел за протесты
Источник материала: Партизан
Около тысячи борющихся за свои права беларусов уже осуждены, более тысячи - в ожидании суда
В Беларуси возбуждено 4,2 тыс. уголовных дел, связанных с "экстремизмом" и "терроризмом", сообщил сегодня журналистам генеральный прокурор Андрей Швед, передает госагентство
"На сегодняшний день возбуждено более 4200 уголовных дел, связанных с этими антиобщественными проявлениями. В суды уже направлено 803 уголовных дела в отношении 1116 человек, рассмотрено 704 уголовных дела в отношении 955 лиц", - сказал Андрей Швед.
Он подчеркнул, что прокуроры занимают принципиальную позицию, с учетом обстоятельств дела виновные, как правило, привлекаются к строгой уголовной ответственности. "Это связано в том числе и с реализацией принципа неотвратимости ответственности", - подчеркнул генеральный прокурор.
Органы прокуратуры продолжают принимать меры по установлению и розыску всех лиц, совершивших данные преступления.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около тысячи борющихся за свои права беларусов уже осуждены, более тысячи - в ожидании суда
|
Свежие газеты
Архив (Разное)