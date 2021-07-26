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Генпрокуратура завершает подготовку материалов для признания БЧБ-флага экстремисткой символикой
Источник материала: Партизан
Генеральная прокуратура Беларуси завершает подготовку материалов для последующего признания Верховным судом БЧБ-флага экстремисткой символикой, сообщил глава ведомства Андрей Швед.
По его словам, "собраны новые подтверждения тому, что бело-красно-белая символика использовалась во время войны карательными батальонами как обязательный элемент униформы".
"Мы завершаем подготовку материалов для обращения в Верховный суд с целью признания этого полотна экстремистской символикой", - сказал Швед. Его цитирует госагентство
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Генеральная прокуратура Беларуси завершает подготовку материалов для последующего признания Верховным судом БЧБ-флага экстремисткой символикой, сообщил глава...
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