Oops! Журналистку БТ на Олимпиаде впечатлил... туалет: Мне кажется, этот туалет умнее меня

«Меня знаешь что впечатлило? Только не смейся, пожалуйста. Туалет. Туалет с подогревом. Мне кажется, этот туалет умнее меня. Я вам серьезно говорю.





tribuna.com Есть сенсорные панели, несколько переключателей. Это какой-то восторг. А еще я впервые в жизни видела зеркало в ванной комнате, которое не запотевает. Оно запотевает по краям, а в центре ты себя видишь. Магия, магия», – сказала Богатырь в эфире «Беларусь 5» - ее цитирует



