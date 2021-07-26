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Oops! Журналистку БТ на Олимпиаде впечатлил... туалет: Мне кажется, этот туалет умнее меня

26.07.2021 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журналистка «Беларусь 5» Мария Богатырь поделилась впечатлениями от Олимпиады-2020 в Токио.

«Меня знаешь что впечатлило? Только не смейся, пожалуйста. Туалет. Туалет с подогревом. Мне кажется, этот туалет умнее меня. Я вам серьезно говорю.

Есть сенсорные панели, несколько переключателей. Это какой-то восторг. А еще я впервые в жизни видела зеркало в ванной комнате, которое не запотевает. Оно запотевает по краям, а в центре ты себя видишь. Магия, магия», – сказала Богатырь в эфире «Беларусь 5» - ее цитирует tribuna.com
 
 
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Журналистка «Беларусь 5» Мария Богатырь поделилась впечатлениями от Олимпиады-2020 в Токио.
 
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