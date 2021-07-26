Пока грустно: Шкурдай и Шиманович не зажгли в финалах понедельника

Брестчанка вышла в решающий заплыв на 100-метровке баттерфляем с восьмым общим временем (57,19). Оптимизма перед финалом добавлял тот факт, что показанный в полуфинале результат не был лучшим в карьере Анастасии – ранее она уже выплывала из 57-ми секунд. Однако все понимали: для завоевании медали Шкурдай нужно прыгнуть выше головы и сбросить со своего максимального времени минимум секунду.





После полуфинала Анастасия призналась, что может еще добавить в скорости – нужно лишь «попытаться исправить то, что не получилось». Для этого беларуска даже не вышла на старт воскресных предварительных заплывов 100 метров на спине, чтобы сэкономить силы для финала.





Но ранним утром понедельника чудо не произошло. Шкурдай плыла по восьмой дорожке, что затрудняло ее скоростные качества. После половины дистанции брестчанка была шестой, но к финишу соперницы ускорились, поэтому в итоговом протоколе финала беларуска оказалась лишь восьмой с результатом 57,05. Анастасия уступила 1,46 чемпионке Маргарет Макнил из Канады, которая является действующей чемпионкой мира на этой дистанции.





Шиманович стартовал через минут 40 на 100-метровке брассом. В решающий заплыв Илья вышел с седьмым временем в квалификации (59,08), что отправляло его на первую дорожку в финале. Для оценки шансов беларуса скажем, что его личного рекорда (58,29) хватило бы для четвертого места в полуфинальных заплывах. Правда, эти секунды Шиманович показал еще в 2019 году.





Наш пловец стартовал весьма резво, отметившись на 50 метрах третьим в 0,37 секунды за британцем Адамом Пити.





Но на второй половине дистанции Илье не удалось сохранить крейсерский ход. На финише Шиманович был уже последним после активного старта – скромные 59,36 и восьмое итоговое место почти в двух секундах от Пити, защитившего свой чемпионский трон от посягательства.





Следующий старт у Шкурдай запланирован на среду. Анастасия начнет сражение на 100 метрах вольным стилем. Шиманович может спокойно тренироваться до второй половины текущей недели, когда стартуют эстафеты.