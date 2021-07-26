Государство хочет усилить контроль над пассажирскими перевозками

Минтранс разработал проект указа об автоперевозках пассажиров в нерегулярном сообщении, в том числе на такси.

Naviny.by выяснили, что государство готовит участникам рынка.





Как сказано в обосновании, новый указ необходим, чтобы обеспечить безопасность таких перевозок, создать условия для добросовестной конкуренции и повысить качество услуг.

Предполагается, что документ вступит в силу через полгода после его официального опубликования.

Бумаг мало не бывает?

Прежде всего, законопроект вводит новые требования для автоперевозчиков — юридических лиц и ипэшников.

Чтобы перевозить пассажиров в нерегулярном сообщении, включая такси, им придется оформлять так называемые регистрационные карты.

Эти карты должны оформляться на каждый автомобиль, на котором будут перевозиться пассажиры.

Кроме того, понадобятся еще три документа с общим названием «карты допуска».

Их обязаны получить водитель, диспетчер автоперевозок пассажиров в нерегулярном сообщении и диспетчер такси.

Без этих документов перевозку пассажиров предлагается запретить.

Выдавать бумаги организациям и ипэшникам будут не бесплатно.

Так, за оформление и регистрацию карты допуска водителя вводится госпошлина в размере одной базовой величины (29 рублей), а за карту допуска диспетчера — в размере 100 базовых величин (2900 рублей).

Все перевозчики «припаркуются» в базе

Выдачей и регистрацией всех бумаг займется транспортная инспекция.

Как сказано в проекте указа, само администрирование должно вестись в электронном виде с созданием личного кабинета для автоперевозчиков и диспетчеров.

Всем транспортным средствам, а также самим перевозчикам, водителям и диспетчерам в этой базе будут присвоены учетные номера.

Вести такую цифровую инфосистему станет еще одной обязанностью для участников рынка автоперевозок, помимо необходимости получать пакет документов.

Тем самым государство побуждает фирмы и их водителей на законной основе принимать деньги от пассажиров и использовать кассовое оборудование, а также подавать в налоговые органы полную и достоверную информацию о выполненных перевозках.

Помимо прочего, проект документа предполагает, что в указ № 510 от 16 октября 2009 года «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» будут внесены изменения «в целях комплексного охвата автоперевозчиков контрольными мероприятиями».

С заботой о водителях

Юридическим лицам и ипэшникам, которые занимаются автоперевозками, также придется заключать трудовые договоры с водителями.

Введение новой обязанности позволит не только увеличить доходы Фонда соцзащиты населения.

Это поможет избежать случаев, когда к работе привлекаются лица, которые не соответствуют правилам автоперевозок пассажиров.

Кроме того, новая норма позволит повысить ответственность перевозчиков за то, чтобы водители проходили обязательные медобследования, выполняли режим труда и отдыха.

Комментируемый указ еще не принят — его проект только вынесен на общественное обсуждение.

Свои замечания и предложения по нему каждый автоперевозчик или пассажир может высказать до 31 июля в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.

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