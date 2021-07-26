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Государство хочет усилить контроль над пассажирскими перевозками
Источник материала: Навiны
Минтранс разработал проект указа об автоперевозках пассажиров в нерегулярном сообщении, в том числе на такси.
Naviny.by выяснили, что государство готовит участникам рынка.
Как
Предполагается, что документ вступит в силу через полгода после его официального опубликования.
Бумаг мало не бывает?
Прежде всего, законопроект вводит новые требования для автоперевозчиков — юридических лиц и ипэшников.
Чтобы перевозить пассажиров в нерегулярном сообщении, включая такси, им придется оформлять так называемые регистрационные карты.
Эти карты должны оформляться на каждый автомобиль, на котором будут перевозиться пассажиры.
Кроме того, понадобятся еще три документа с общим названием «карты допуска».
Их обязаны получить водитель, диспетчер автоперевозок пассажиров в нерегулярном сообщении и диспетчер такси.
Без этих документов перевозку пассажиров предлагается запретить.
Выдавать бумаги организациям и ипэшникам будут не бесплатно.
Так, за оформление и регистрацию карты допуска водителя вводится госпошлина в размере одной базовой величины (29 рублей), а за карту допуска диспетчера — в размере 100 базовых величин (2900 рублей).
Все перевозчики «припаркуются» в базе
Выдачей и регистрацией всех бумаг займется транспортная инспекция.
Как сказано в проекте указа, само администрирование должно вестись в электронном виде с созданием личного кабинета для автоперевозчиков и диспетчеров.
Всем транспортным средствам, а также самим перевозчикам, водителям и диспетчерам в этой базе будут присвоены учетные номера.
Вести такую цифровую инфосистему станет еще одной обязанностью для участников рынка автоперевозок, помимо необходимости получать пакет документов.
Тем самым государство побуждает фирмы и их водителей на законной основе принимать деньги от пассажиров и использовать кассовое оборудование, а также подавать в налоговые органы полную и достоверную информацию о выполненных перевозках.
Помимо прочего, проект документа предполагает, что в
С заботой о водителях
Юридическим лицам и ипэшникам, которые занимаются автоперевозками, также придется заключать трудовые договоры с водителями.
Введение новой обязанности позволит не только увеличить доходы Фонда соцзащиты населения.
Это поможет избежать случаев, когда к работе привлекаются лица, которые не соответствуют правилам автоперевозок пассажиров.
Кроме того, новая норма позволит повысить ответственность перевозчиков за то, чтобы водители проходили обязательные медобследования, выполняли режим труда и отдыха.
Комментируемый указ еще не принят — его проект только вынесен на общественное обсуждение.
Свои замечания и предложения по нему каждый автоперевозчик или пассажир может высказать до 31 июля в
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