ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Официально: средняя зарплата у минчан упала на 1,5%

26.07.2021 15:15 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

По данным главного статистического управления Минска, в июне 2021 года начисленная средняя зарплата в столице составила 2.023,3 рубля, что на 30,1 рубля, или на 1,5%, меньше, чем в мае.

Официально: средняя зарплата у минчан упала на 1,5%

В январе 2021 года к декабрю 2020-го начисленная средняя зарплата в городе снизилась на 302,2 рубля, или на 14% (до 1.849), в феврале — увеличилась на 1,8 рубля, или на 0,1% (до 1.850,8), в марте — на 212,1 рубля, или на 11,5% (до 2.062,9). В апреле она снизилась на 59,5 рубля, или на 2,9% (до 2.003,4 рубля), в мае  — выросла на 50 рублей, или 2,5% (до 2.053,4 рубля).

Самую высокую зарплату в столице в июне получили IT-специалисты — 6.094,4 рубля. В числе наиболее высокооплачиваемых также работники горнодобывающей промышленности — 4.855,7 рубля, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 3.064,5, химической промышленности — 2.803,9 рубля, воздушного транспорта — 2.648,5 рубля, финансового и страхового сектора — 2.468,7 рубля, телекоммуникационной сферы — 2.437,5 рубля, юристы, бухгалтеры, архитекторы и инженеры — 2.213,2 рубля, работники нефтепереработки — 2.114,3 рубля.

Самая низкая зарплата у работников библиотек, архивов и музеев — 931,9 рубля, творческих работников — 961,1.

В июне в промышленности столицы средняя зарплата составила 1.671,1 рубля, в строительстве — 1.813,9, розничной торговле — 1.488,3, образовании — 1.244,2. Средняя зарплата работников здравоохранения составила 1.682,1 рубля.

В разрезе страны наибольшая июньская среднемесячная начисленная зарплата работников традиционно была в Минске, наименьшая — в Могилевской области — 1.175,6. В Брестской области средняя зарплата составила 1.219,8 рубля, в Витебской — 1.207,4 рубля, Гомельской — 1.275,4 рубля, Гродненской — 1.243,7 рубля, Минской — 1.420,6 рубля.

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным главного статистического управления Минска, в июне 2021 года начисленная средняя зарплата в столице составила 2.023,3 рубля, что на 30,1 рубля, или на 1,5%, меньше,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ватикан впервые в истории обнародовал информацию о своем имуществе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by