«Беларусбанк» продает облигации поставщика Auchan. Ставка — 7,5% в долларах

В «Беларусбанке» появились высокодоходные валютные облигации крупного производителя торгового оборудования — ООО «Арлекс». Ценные бумаги котируются на вторичном рынке, а доход по ним вдвое выше ставок по вкладам — 7,5% годовых в долларах. Приобрести их могут все желающие в любом количестве.





Покупателям доступно 87 облигаций «Арлекса». Номинальная стоимость каждой бумаги составляет 1000 долларов. Доход по ним строго фиксирован — 7,5% годовых. Проценты исправно выплачивают каждые три месяца. Приобрести облигации можно в любом отделении «Беларусбанка».

Ценные бумаги будут котироваться до конца 2024 года. В живые деньги их можно перевести двумя способами: вернуть обратно в мае каждого года или продать на вторичном рынке.

Вложиться в бумаги «Арлекса» могут физические и юридические лица. Их также могут приобрести иностранные инвесторы. Комиссия при покупке не взимается в любом отделении «Беларусбанка» в Минске и регионах.

Полученные от продажи облигаций деньги «Арлекс» использует для расширения бизнеса и создания новых рабочих мест. Во время пандемии предприятие укрепило свои позиции в России и странах Евросоюза. Чтобы угнаться за растущими потребностями рынка, компания постоянно расширяет производство.

«Валютные облигации позволяют нам привлечь финансирование на развитие производства и расширение присутствия на международном рынке. Нам они выгодны тем, что обходятся дешевле в сравнении с кредитами, а покупателям — возможностью приумножить сбережения по ставке вдвое выше банковских депозитов. Все бумаги номинированы в долларах, а доход по ним выплачивается ежеквартально. Если нужно, ценные бумаги можно вернуть обратно заранее», — отметили в компании «Арлекс».

Белорусский производитель известен своим торговым и складским оборудованием. «Арлекс» поставляет его в Беларуси, России и странах Евросоюза. Стеллажи используют крупные торговые сети, в том числе Auchan, X5 Retail, «Детский мир» и «Монетка». В Беларуси их можно встретить в магазинах «Гиппо», «Соседи» и «Ома».

Производство в Минске автоматизировано: с металлом работают «умные» европейские станки и роботизированные системы.

Всего «Арлекс» выпустил 1200 валютных облигаций на 1,2 млн долларов. Более 90% инвесторов хранят их годами, зарабатывая на процентном доходе. Компания осуществляет выплаты без задержек.