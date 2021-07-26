Главная
Гороскопы
Лото
Газеты
Курсы валют
Веб-камеры
Еще
Мобильная версия
Реклама
Еще
Знакомства
Гороскоп
Юмор
Справки
Транспорт
Телефоны
Индексы
Абитуриент
Предприятия B2B
Госорганы
Законодательные базы
Геокарты
Сайты городов
Национальный каталог
Бизнес Инфо
например,
курс валют
Настройки поиска
Найти результаты
Со
всеми
словами
С
точной фразой
C
любым
из ключевых слов
Искать по темам:
Все
Только
Политика
Экономика
Общество
В мире
ИноСМИ
Происшествия
Hi-Tech
Здоровье
Культура
Спорт
Авто
Период
За все время
За сегодня и вчера
За период
С
По
Тип сортировки
По времени
По популярности
Сравните результаты Google и Яндекс
Газеты
Источники
Самое читаемое
Рубрики
Все новости
|
Новости Экономики
|
Новости Общества
|
Новости Политики
|
Разное
|
Новости Спорта
|
Новости Мира
|
ЧП
|
Калейдоскоп
|
Новости Hi-Tech
|
Еще
Все новости
|
Myfin
|
CityDog
|
KYKY
|
ProBusiness
|
dev.by
|
UDF
|
Flytothesky
|
Sputnik Беларусь
|
Mir24.TV Belarus
|
Лидер-Пресс (Солигорск)
|
Pro Брест
|
Еще
Сейчас
|
Сегодня
|
Вчера
|
За неделю
|
|
Все газеты
|
Витьбичи (Витебск)
|
Заря над Бугом
|
Царква (Брест)
|
Вестник Могилева
|
Вечерний Брест
|
Вечерний Бобруйск
|
Бабруйскае Жыццё
|
Вечерний Минск
|
Еще
Еще
Новости Здоровья
Новости Авто
Афиша
Новости Культуры
Рейтинг СМИ
Прогнозы на Евровидение
Прогнозы на Евровидение
Еще
Беларусь Сегодня
Главный Бухгалтер
sportpanorama.by
БелТА
Навiны
Ежедневник
Телеграф
Партизан
БДГ
БT
ОНТ
СТВ
БелаПАН
Хартия'97
АФН
Наша Нiва
Bybanner
Interfax
Народная Воля
Аргументы и факты
Euroradio
Блог Гродно
Интерфакс
Радио-Минск
Фактрум
news.21.by
realt.by
Еще
Мінская праўда
Гомельская Правда
Экономическая газета
Белорусы и Рынок
Минский курьер
Народная Воля
Прессбол
Перспектива (Гродно)
Салiдарнасць
Главная
→
Новости
→
Разное
Фотафакт. У якіх умовах трымаюць вязняў у цэнтры Еўропы
26.07.2021 —
Разное
|
Салiдарнасць
Размер текста:
A
A
A
Источник материала:
Салiдарнасць
На электронную пошту праваабарончага цэнтра
Вясна
на ўмовах ананімнасці даслалі фотаздымкі, зробленыя ў камеры Цэнтра ізаляцыі правапарушальнікаў на Акрэсціна.
Андрэй Дынько: «Гэта я, я вярнуўся з таго свету»
0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фотафакт. У якіх умовах трымаюць вязняў у цэнтры Еўропы
Даслалі фотаздымкі, зробленыя ў камеры Цэнтра ізаляцыі правапарушальнікаў на Акрэсціна.
Новости дня
Новости разные
Казакевич: Освобождение журналистов – пауза, чтобы изучить реакцию, посмотреть на последствия
Вдова Александра Тарайковского: Мне не предоставят никакой информации по факту убийства моего мужа
Главные новости сегодня
Сразу 4 мировые компании прекратили сотрудничество с БелАЗом и БМЗ
19:53,
UDF
Макс Корж на концерте в Одессе показал кадры протестов в Беларуси
09:06,
Салiдарнасць
КГБ пояснил ситуацию вокруг задержания ряда белорусских бизнесменов - владельцев компаний "21 век", "Юркас" и "Модум"
21:28,
БT
Блогер из Литвы: «Наши правоохранители не стали бы сами преступниками из-за того, что наши власти их так поставили»
20:42,
СТВ
Гороскоп на 26 июля: что ждет завтра все знаки Зодиака
20:05,
UDF
Падение курса валют, Лукашенко об ИП, июньские зарплаты: новости недели в видеообзоре Myfin.by
07:00,
Myfin
Уборочная-2021: как работается аграриям в разных точках страны и каковы прогнозы по урожайности в этом году?
22:57,
ОНТ
«У меня есть мечта – стать министром энергетики». Узнали у абитуриентов, почему они хотят учиться именно в БНТУ
22:58,
СТВ
Посол Беларуси в Венесуэле Андрей Молчан: Мадуро выдержал блицкриг и натиск оппонентов, то же самое у нас в республике произошло
22:57,
ОНТ
Афіцыйны Мінск можа атрымаць ад МВФ амаль мільярд долараў ужо праз месяц
20:51,
Салiдарнасць
Все новости »
По Источникам
Главные
Экономика
Общество
Hi-tech
Спорт
Авто
Свежие новости
Экономика
Общество
Политика
ИноСМИ
Спорт
ЧП
Hi-Tech
Самое читаемое
Сейчас
Сегодня
Вчера
За неделю
Архив
Интересы
Ваш город
Ваша компания
Ваш ВУЗ
Госорган
Страна
Aktualności
Naujienos
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА
Разное
Амбасадарка ЗША: Ізаляцыя Беларусі толькі ўзмацняецца
12:24,
Свабода
За выходные в ДТП погибли 4 человека, 28 получили травмы
11:25,
БелТА
Памёр гісторык Уладзімер Гуленка, дасьледчык дзейнасьці УПА і Арміі Краёвай на Беларусі
10:38,
Свабода
Курс на Искусственный интеллект: в «Великом камне» – новый резидент
09:59,
ОНТ
Японец Юто Хоригоме стал первым в истории олимпийским чемпионом по скейтбордингу
19:35,
ОНТ
Три белоруса выбраны на драфте НХЛ
13:39,
Навiны
Банк развития выделил около 2,2 млрд рублей на поддержку национальной экономики
10:54,
Навiны
Все новости
Свежие газеты
25.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
Архив (Разное)
Весь архив
»
РЕКЛАМА
Главная
|
Новости
|
Газеты
|
Справки
|
Курсы валют
|
Знакомства
|
Знакомства2
|
Гороскоп
|
Анекдоты
|
ТВ-программа
|
Лото
|
Бизнесмены
|
Каталог СМИ
|
РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА
|
Бизнес Инфо
Банки
|
ВУЗы
|
Города
|
Страны
|
Госорганы
|
Компании
О ПРОЕКТЕ
РЕКЛАМА
КОНТАКТЫ
КАРТА САЙТА
АРХИВ
© 2021 21.by