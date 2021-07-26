ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Правоохранители Городокского района пресекли хищение около 850 л дизтоплива

26.07.2021 15:35 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

26 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Правоохранители задержали в Городокском районе автомобиль, перевозивший похищенное на сельхозпредприятии дизельное топливо, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Внимание сотрудников милиции привлекли два микроавтобуса, которые передвигались по не самым оживленным дорогам района. Как выяснилось, такой маршрут водители выбирали не случайно. Инспекторы ГАИ, остановившие автомобили, обнаружили в них канистры с окрашенным дизельным топливом. Как рассказали мужчины, его они получили от своей знакомой.

Было установлено, что женщина является агрономом и по совместительству начальником склада ГСМ одного из местных хозяйств. Пользуясь этим, она сумела наладить вынос с территории сельхозпредприятия казенной солярки. Так, в ходе осмотра построек на приусадебной территории по месту ее жительства милиционеры обнаружили канистры, в которых находилось более чем 600 л дизельного топлива. Всего у фигурантов изъято почти 850 л украденного государственного имущества. По данному факту сотрудниками Городокского РОВД начата проверка.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Внимание сотрудников милиции привлекли два микроавтобуса, которые передвигались по не самым оживленным дорогам района. Как выяснилось, такой маршрут водители...
 
Новости дня
Новости разные
 
Власти Беларуси оценивают ущерб Беларуси от Второй мировой войны не менее чем в $500 млрд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by