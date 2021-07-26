ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Компании Becker Group, Liebherr, Danfoss и Yokohama прекращают многолетнее сотрудничество с БелАЗом и БМЗ

26.07.2021 15:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

О том, что сразу четыре группы компаний прекратили сотрудничество с БелАЗ и БМЗ, сообщил профессиональный союз белорусов Великобритании (PUBB).

Компании Becker Group, Liebherr, Danfoss и Yokohama прекращают многолетнее сотрудничество с БелАЗом и БМЗ
Немецкая Becker Group заявила: «После введения санкций ЕС в отношении БелАЗа, Beckers Group прекратила все операции с БелАЗом и любыми лицами, принадлежащими или контролируемыми БелАЗом, с 9 июля 2021 года». 

Датская группа Danfoss сказала, что «прекратила бизнес, не соответствующий указанным правилам санкций», пишет gazetaby

Другая немецкая компания, Liebherr, которая раньше поставляла зубодолбёжные станки и другое оборудование для БелАЗа, также подтвердила, что ее «политика — в соблюдении применимых норм и правил».

Данную политику, как сообщает Наша нива, поддержала и японская Yokohama. А это значит, что многолетние отношения с Белорусским металлургическим заводом в Жлобине, где именитая компания закупала металлокорд, отныне будут поставлены на паузу.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О том, что сразу четыре группы компаний прекратили сотрудничество с БелАЗ и БМЗ, сообщил профессиональный союз белорусов Великобритании (PUBB).
 
Новости дня
Новости разные
 
Официально: средняя зарплата у минчан упала на 1,5%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by