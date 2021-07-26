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Операция "Ликвидация" продолжается - на очереди фонд "Добра"

26.07.2021 15:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В расписании Минского городского суда появилось слушание о ликвидации Местного социального фонда «Добра».

Заседание назначено на 30 июля, а в качестве истца указан Мингорисполком.

На своей странице в Facebook директор фонда Александр Скрабовский сообщил, что «не располагает никакой официальной информацией о предстоящем суде по ликвидации фонда».

Фонд «Добра» — это некоммерческая организация, которая работает в сфере развития социальных инноваций, ответственных и устойчивых практик ведения бизнеса. Он известен в первую очередь как учредитель конкурса социальных проектов Social Weekend, а также студии импакт-проектов ХАБ/ЛАБ. 

Выступает в роли координатора Партнерской группы устойчивого развития по взаимодействию с бизнесом. Фондом также был разработан Индекс корпоративной устойчивости и ответственности, по которому оценивают социально ответственные компании.
 
 
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В расписании Минского городского суда появилось слушание о ликвидации Местного социального фонда «Добра».
 
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