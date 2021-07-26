Заседание назначено на 30 июля, а в качестве истца указан Мингорисполком.





На своей странице в Facebook директор фонда Александр Скрабовский сообщил, что «не располагает никакой официальной информацией о предстоящем суде по ликвидации фонда».





Фонд «Добра» — это некоммерческая организация, которая работает в сфере развития социальных инноваций, ответственных и устойчивых практик ведения бизнеса. Он известен в первую очередь как учредитель конкурса социальных проектов Social Weekend, а также студии импакт-проектов ХАБ/ЛАБ.





Выступает в роли координатора Партнерской группы устойчивого развития по взаимодействию с бизнесом. Фондом также был разработан Индекс корпоративной устойчивости и ответственности, по которому оценивают социально ответственные компании.