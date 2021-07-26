Поротников: Уже в ноябре могут состояться президентские выборы – без Лукашенко, но с представителем режима

Источник материала: Салiдарнасць

Эксперт с прогнозом ближайших событий.





Фото «Белсат»

— С большой долей вероятности могу сказать, что уже в ближайшие месяцы мы можем получить не только Конституционный референдум, но и одновременно президентские выборы. Я бы сказал, в августе-сентябре — референдум, а в ноябре — президентские выборы, — заявил в эфире Еврорадио руководитель аналитического центра Belarus Security Blog Андрей Поротников. — И последняя волна репрессий свидетельствует именно о зачистке политического поля (и не только политического) перед какой-то важной кампанией. И это не просто Конституционный референдум.

Свой вывод эксперт сделал, проанализировав события прошлого года.

— Если посмотреть на то, что предшествовало президентским выборам 2020 года, то это было примерно то же самое: изоляция людей , которых власти считали возможными организаторами протестов, уничтожение альтернативных источников информации.

Тогда речь шла о политических блогерах , потому что власти считали, что на официальные СМИ они смогут надавить каким-то образом. Но не получилось. Блогеров уже в Беларуси нет, те, кто остались, за границей. И поэтому пришло время СМИ. Идет зачистка и эта зачистка связана именно с электоральной кампанией.

Это не реакция на прошлогодние события. Более того, если тогда можно было говорить, что зачистка проходит под оперативным контролем Александра Лукашенко, то теперь этим занимается другой человек, и для него эта волна репрессий является по сути «преддипломной практикой» перед выдвижением на пост президента.

Новые президентские выборы будут проходить без Лукашенко, но с представителем режима, — уверен руководитель аналитического центра Belarus Security Blog.

Он полагает, что далее власти намерены действовать по «старым схемам», а именно так, как действовали во время электоральных кампаний прошлых лет. Для этого у них есть достаточно ресурсов, однако один фактор, по мнению политолога, крайне важный, власти не учли.

— Все может выглядеть следующим образом: если вы хотите, условно говоря, чтобы все это «пекло» закончилось, политзаключенные вышли на свободу, и началась какая-то имитация диалога, то вот вам конституционный референдум и вот вам новый президент.

Ну, а для того, чтобы люди «согласились» с таким развитием событий, и происходит эта волна репрессий. Это запугивание, которое, я думаю, продлится еще несколько недель, чтобы вызвать в обществе страх, апатию и пассивность. И чтобы за время этой апатии и пассивности провести то, что им нужно провести.

Потом людей перестанут бить, кидать на сутки, выйдут политзаключенные… Что вам еще надо? У них такая логика.

Но они не учитывают того факта, что общество изменилось. Они считают, что то, что произошло после последних президентских выборов, это был такой эмоциональный всплеск, вызванный совпадением целого ряда объективных и субъективных обстоятельств — ковида, «кукловодов», того, что белорусы такие глупые и не видят своей выгоды…

Но очевидно, что как раньше уже не будет, это просто невозможно, — считает политолог.